Dai dubbi del Taty all'attesa di Insigne: il punto sul mercato biancoceleste

Archiviata la contestata trasferta di Udine che ha visto i biancocelesti di Sarri beffati negli ultimi minuti di gara dal gol, discusso, di Davis, nonostante il momentaneo vantaggio, si torna a parlare di mercato in casa Lazio. Le scelte di formazione hanno evidenziato soprattutto una questione: il futuro di Castellanos.

Futuro in bilico per il Taty: le perplessità dell'attaccante sul Sudamerica

Il Taty è infatti partito dalla panchina contro l'Udinese, e i discorsi su una sua probabile partenza si fanno sempre più ingombranti. Secondo quanto raccolto da Il Messaggero, l’argentino accetterebbe le soluzioni migliori in Europa, ma invece ha qualche perplessità per una possibile partenza al River Plate o al Flamengo.

Da Raspadori a Samardzic: i nomi in lizza

È anche vero che Sarri preferirebbe Raspadori al posto del Taty, ma le disponibilità economiche della Lazio sono lontane dalla possibilità di portare in biancoceleste l’ex Napoli dal in prestito dall’Atletico Madrid. E in questo scenario anche la situazione attorno al Loftus-Cheek risulta complessa, nonostante l’inglese sia pronto a spalmare il proprio ingaggio.

I nomi sui taccuini del club biancoceleste sono diversi: da Samardzic dell’Atalanta, che trova il gradimento di Sarri, a Brescianini, invece, su cui Fabiani lavora. Tuttavia, lo stesso DS preferirebbe puntare sul figlio d'arte Daniel Maldini piuttosto che su Insigne.

Capitolo Insigne

Dal canto suo, invece, lo svincolato ex Napoli è in attesa della firma, forte dell'accordo raggiunto con Lotito nei mesi scorsi, nonostante le remore di Fabiani.