Massimo Maestrelli: “Sarri come mio papà, vi spiego il perché”

Intervento ai microfoni di Radio Laziale, Massimo Maestrelli ha raccontato di come il coraggio e l’amore per la Lazio accomunino suo padre con Maurizio Sarri: questo il suo intervento in radio.



Ho passato una giornata meravigliosa a casa con lui in Toscana, ci siamo raccontati tantissime cose. A me quello che piace è che è un uomo profondo, la sua grande ferita è stata lasciare la Lazio dopo il secondo posto, lui avrebbe dovuto lasciarla il 15 agosto quando capì che non c’era possibilità di fare mercato nonostante fu venduto Milinkovic e la Lazio era in Champions. Quando ha lasciato è rimasto con un amaro in bocca enorme: molti lasciano quella strada, dicono “ok è andata via”, però lui in quel periodo che è rimasto fuori ha sempre desiderato di tornare alla Lazio. Come quando papà decise di accettare la Lazio in Serie B e non andare alla Roma in Serie A, perché accettano queste sfide. Io questa cosa la vedo uguale a quella di papà, lui scelse la Lazio in B e non la Roma; Sarri ha scelto adesso la Lazio che sapeva benissimo che non era quella del suo primo anno in panchina. Lui ha sempre detto che vuole finire la carriera con la Lazio e a me piacciono le persone che sposano la causa a prescindere da quello che potrà essere, e son sicuro che lui sapeva delle difficoltà a cui sarebbe andato incontro, magari non sapeva che la società non poteva fare mercato.

