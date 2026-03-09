Lazio-Sassuolo, verso lo scontro all'Olimpico: le possibili scelte di Sarri e Grosso
Ecco le possibili scelte del mister Maurizio Sarri e del tecnico Fabio Grosso per la sfida Lazio-Sassuolo, in programma stasera alle ore 20:45
Dopo la pesante sconfitta a Torino, la rosa biancoceleste ritorna all'Olimpico pronta ad affermare una nuova sfida, infatti, stasera alle ore 20:45 è in programma l'incontro Lazio-Sassuolo. La gara, valida per la 28a giornata di Serie A e visibile su Dazn, Sky e in streaming su NOW, vedrà l'esordio del giovane Edoardo Motta, che da stasera alla fine della stagione dovrà fare le veci di Ivan Provedel.
Lazio-Sassuolo: le probabili formazioni
LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni. All.: Sarri.
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Garcia; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Nzola, Laurienté. All.: Grosso.
La designazione arbitrale
Arbitro: Alberto Ruben Arena.
Assistenti: Meli e Alassio.
IV Uomo: Tremolada.
VAR: Paterna.
AVAR: Abisso.