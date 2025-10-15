Vernis assente, la Lazio Women tutela i propri diritti

La calciatrice statunitense non si presenta da giorni: il club chiarisce e attende il suo ritorno

Giulia Colacchi /

La Lazio Women si trova a gestire una situazione complessa legata alla giocatrice statunitense Vernis, assente dagli allenamenti da diversi giorni. 

Il caso dell’assenza improvvisa di Vernis

La centrocampista, legata al club da un contratto biennale firmato lo scorso luglio, non si è presentata sul luogo di lavoro, facendo trapelare tramite il suo entourage alcune motivazioni economiche e personali.

Lazio femminile
IPA

La posizione del club e i prossimi passi

Fonti vicine alla società biancoceleste precisano che il diritto di opzione sul contratto di Vernis è stato regolarmente esercitato, vista la qualità del suo rendimento. La Lazio Women, sorpresa dall’improvvisa assenza, ha già avviato le procedure per tutelare la propria immagine e i propri diritti sportivi. Nel frattempo, la FIFA avrebbe respinto il tentativo del club d’origine della giocatrice di tesserarla nuovamente. La società capitolina invita Vernis a rientrare al più presto per riprendere le attività agonistiche e risolvere la vicenda in modo sereno e professionale.

