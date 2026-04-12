L'ex Lazio Muriqi fa la storia con il Maiorca: che record!

Non vuole sapere di fermarsi, Vedat Muriqi continua a macinare reti nella Liga spagnola. Altri due gol per l'ex centravanti della Lazio, di nuovo protagonista con il Maiorca che ha battuto il Rayo Vallecano per 3-0. Con questa doppietta il kosovaro è salito a quota 55 reti segnate diventando il miglior marcatore della storia del club. In classifica ha superato Samuel Eto'o, che ha iniziato la sua carriera da attaccante proprio al Maiorca, passando poi al Barcellona e all'Inter. Il Pirata è ormai a tutti gli effetti una leggenda entrando di prepotenza negli annuali del club rossonero. A riportare la notizia è stato anche Dazn tramite i suoi canali social.

La notizia sui social

L'affare che portò Muriqi alla Lazio e poi al Maiorca

Era il calciomercato estivo del 2020 quando il direttore sportivo, Igli Tare, vede in Vedat Muriqi, le qualità giuste di un centravanti da portare nella capitale agli ordini di Simone Inzaghi, a quel tempo allenatore della Lazio. Una trattativa non facile con il Fenerbahce, che si concluse per un trasferimento del calciatore kosovaro in biancoceleste per una cifra che ha sfiorato i 20 milioni (19.8 per l'esattezza).

La sua esperienza italiana non fu positiva, Muriqi non riuscì ad entrare ne negli schemi di Simone Inzaghi ne successivamente in quelli di Maurizio Sarri. La cessione diventò una mossa inevitabile per il club con la punta che andò al Maiorca per una cifra di 7,7 milioni di euro (pagabili in tre rate).