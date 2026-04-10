Roma-Pisa, Ranieri al veleno cita Gasperini: "Pronto a farmi da parte"

Allo stadio Olimpico sta andando in scena la sfida Roma-Pisa. Sfida che apre la 32sima giornata del campionato di Serie A. I giallorossi vengono da un momento di crisi, o quasi, dopo aver avuto un calo pauroso negli ultimi mesi vedendo sfumare quello che era stato dichiarato come obiettivo ipotetico, ovvero coppa Italia, posizioni altissime tra cui discorso scudetto ed infine l'Europa League. Stasera, pochi minuti prima del match, a parlare è stato Claudio Ranieri, con dichiarazioni non così diplomatiche ne tanto meno serene, coinvolgendo anche l'allenatore Gianpiero Gasperini. A riportare le sue parole è stato anche Il Corriere dello Sport tramite i suoi canali social.

Il video con le parole di Ranieri

L'andamento di Roma-Pisa

Siamo al minuto 35 e i padroni di casa hanno sbloccato il match dopo appena 3 minuti grazie al suo attaccamento, ovvero Malen. Grazie alla sua rete il risultato è cambiato ed i giallorossi sono in vantaggio sul Pisa per 1-0. Il gioco della Roma risulta sottotono ma visto l'avversario modesto sta per ora riuscendo a dominare il match controllando la gara.