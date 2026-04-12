Bologna-Lecce 2-0, i rossoblu tornano a vincere dopo il Ko europeo

Alle ore 18.00 di questa domenica va in scena la sfida Bologna-Lecce. Da una parte i padroni di casa che cercano di macinare punti per lanciarsi in un ipotetico posto in Europa; dall'altra invece, i salentini che hanno bisogno di fare risultato per cercare di risalire ed evitare una retrocessione che è molto più di una minaccia. Il match finisce 2-0 grazie al gol realizzato nel primo tempo da Freuler e a pochi istanti dal fischio finale da Orsolini.

Il match

Assetti tattici diversi ma per entrambe le squadre la voglia di fare punti è evidente fin dalle prime battute di gara. Il Bologna domina ed ha sempre la palla tra i piedi mentre il Lecce si chiude ma non rinuncia ad attaccare con contropiede ben organizzati e veloci. Il vantaggio lo sfiorano proprio i giallorossi quando Stulic si lancia palla al piede ma la sua conclusione, fin troppo debole, viene neutralizzata da Pessina. Al minuto 26 arriva il vantaggio bolognese, ci pensa Freuler a mettere dentro con prontezza una palla da distanza ravvicinata. Il primo tempo finisce 1 a 0 per la squadra di Italiano.

Nel secondo tempo la musica non cambia. Il Bologna manovra ma il Lecce continua ad impostare la partita sulle ripartenze. In un paio di occasioni i padroni di casa possono raddoppiare, prima con Orsolini poi con Moro con un tiro dalla distanza. Il 2-0 arriva grazie a Castro ma il gol è annullato per un fallo commesso precedentemente da Orsolini. Ci vogliono i minuti di recupero per vedere il raddoppio. Ci pensa Riccardo Orsolini con un tiro preciso ed angolato.

Le rispettive classifiche

Il Bologna di Vincenzo Italiano può sorridere. Oggi la sua squadra ha dimostrato compattezza e buon gioco. L'ottavo posto è saldo ed i punti sono ben 48. Altra stagione positiva per i rossoblu.

Male il Lecce che oggi ha preparato bene anche il match in una trasferta difficile come quella di Bologna. Il posto in classifica resta il terzultimo a pari punti, 27, con la Cremonese. Sembra proprio sia un testa a testa tra le due squadre la questione che rappresenta la salvezza.