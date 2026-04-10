Mondiale 2026, prende forma il ripescaggio per l'Italia

Resta viva l'ipotesi ripescaggio Italia per il prossimo Mondiale di calcio. La delusione conquistata sul campo nell'eliminazione contro la Bosnia sta lasciando spazio alla speranza per una partecipazione in extremis. Tutto dipenderà dall'Iran, unica nazionale che vede la sua presenza in dubbio per le note vicende politiche che coinvolgono il Paese. Nelle ultime ore, The Athletic, ha ipotizzato anche come la FIFA potrebbe organizzare un format per scegliere la nazionale che sostituirà l'Iran in caso di mancata partecipazione. A riportare la notizia è anche Sportmediaset.

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I dettagli

Se l’Iran dovesse rinunciare ai Mondiali a causa delle tensioni politiche e della guerra in atto, la Fifa potrebbe organizzare un super playoff intercontinentale tra alcune delle Nazionali che non sono riuscite a qualificarsi per stabilire la nuova nazionale che sostituirebbe l'Iran. Tra queste, in virtù del miglior ranking, ci sarebbe sicuramente anche la nazionale italiana.