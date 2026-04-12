Fiorentina-Lazio, numeri e curiosità per la sfida di domani sera

Si avvicina la sfida Fiorentina-Lazio, poco meno di 24 ore e le due squadre saranno in campo nella cornice dello stadio Artemio Franchi per sfidarsi. I viola devono quanto prima chiudere il discorso salvezza mentre i biancocelesti di Sarri vogliono chiudere il campionato più in alto possibile con la testa prioritariamente alla coppa Italia. Ci sono numeri e statistiche molto curiosi su questa partita e sulle rispettive squadre.

I numeri su Fiorentina-Lazio e sulla stagione delle due squadre

La Fiorentina conta 3 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte in questa stagione. In 15 partite di serie A di fronte al proprio pubblico. I viola tenteranno di prolungare una striscia di 4 gare casalinghe senza sconfitte (V1 N3 P0) iniziata il 7 febbraio contro il Torino. In questo campionato lontano dalle mura amiche, la Lazio ha ottenuto 4 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte. Nelle ultime 6 gare, la Fiorentina ha vinto 3 volte, pareggiato 2 volte e perso in una sola occasione. La Lazio, dall'altra parte, ha vinto 3 volte, pareggiato in 2 occasioni e perso una sola partita. 8 delle ultime 10 sfide che hanno visto la Fiorentina ospitare la Lazio, hanno visto almeno 3 gol messo a segno. L'ultima volta in cui le due squadre si sono affrontate in serie A hanno pareggiato 2-2, a gennaio. Danilo Cataldi, Pedro sono andati a segno per la Lazio. Robin Gosens, Albert Gudmundsson hanno segnato per i viola. La Fiorentina ha fatto bene nell'ultima gara contro la Lazio, rimanendo senza sconfitte nelle ultime 4 sfide (V3 N1 P0) . La Lazio è alla ricerca della prima vittoria da ottobre 2023 in questa sfida. La Fiorentina ha battuto in aggregato i biancocelesti 8-5 durante la serie di imbattibilità. Isaksen, Noslin e Taylor hanno guidato la Lazio in questo campionato, avendo segnato rispettivamente 4, 3, 3 gol. Kean, Mandragora e Gudmundsson hanno catturato l'attenzione con le loro prestazioni con la maglia viola in questa stagione. Kean è il giocatore della squadra con più gol (8), seguito da Mandragora (6) e Gudmundsson (5). La Fiorentina conta 3 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte in questa stagione in 15 partite di serie A di fronte. La Lazio continua a sperare in un posto in Conference League, partendo dalla sfida di lunedì contro la Fiorentina.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Lazio

FIORENTINA (4-3-3): De Gea, Comuzzo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fabbian, Mandragora, Ndour; Harrison, Piccoli, Fazzini. All. Vanoli

LAZIO (4-3-3): Motta; Lazzari, Provstgaard, Romagnoli, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Dia, Pedro. All. Sarri