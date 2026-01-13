Lazio-Como, Dia e Dele-Bashiru pronti per il rientro? La situazione

Dopo la vittoria a Verona, la rosa biancoceleste dovrà scendere nuovamente in campo allo stadio Olimpico ma stavolta l'avversario sarà il Como, prima squadra incontrata ad inizio Campionato e che ha sconfitto le aquile. Con il rientro di Nicolò Rovella e del capitano Mattia Zaccagni, che ritorna dalla squalifica, il club è quasi al completo, fatta eccezione per Basic, Gigot e Patric in infermeria e Boulaye Dia e Fisayo Dele-Bashiru entrambi partiti per la Coppa d'Africa, rispettivamente con la Nazionale del Senegal e Nigeria.

Lazio, si attende il rientro di Dia e Dele-Bashiru

Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, l'attaccante e il centrocampista del club biancoceleste non potranno tornare tra i convocati per la gara contro il Como, in programma lunedì 19 gennaio alle ore 20:45, infatti, i loro impegni in Coppa D'Africa si concluderanno nel fine settimana. Sabato alle 17:00 ci sarà l'incontro decisivo per la conquista del terzo o quarto posto, mentre domenica alle 20:00 è in programma la finale.

