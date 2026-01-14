Ex Lazio, trasferimento per Luis Alberto: ecco il suo nuovo club

Anni importanti con la maglia della Lazio per Luis Alberto che ora inizia una nuova avventura con un nuovo club. L'esperienza all'Al Duhail, cominciata nel 2024 è terminata e da pochi minuti arrivano le immagini con la sua nuova maglia dell'Al Wakrah, sua nuova squadra che milita sempre nel campionato qatariota. Tra l'altro, il calciatore ritroverà colori molto familiari, la maglia dell'Al Wakrah infatti è di due colori: bianco e celeste.

Il post social di Luis Alberto con la sua nuova maglia

I numeri con la Lazio

Il mago ha illuminato la capitale con le sue giocate. Ha vestito per ben 8 stagioni la maglia della Lazio totalizzando in campionato 242 presenze e segnando 42 gol. Numeri importanti che dopo un primo anno negativo hanno portato Luis Alberto ad un ambientamento rapido lasciando spazio alla continuità e ad ottime prestazioni sul rettangolo verde.