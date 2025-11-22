ESCLUSIVA | Stovini: "Lazio forte con Sarri. Il Lecce può salvarsi. Quel Lazio-Reggina..."

Poco meno di 24 ore e i riflettori dello stadio Olimpico si accenderanno per la partita Lazio-Lecce. Sfida importante da una parte e dall'altra anche se per motivazioni completamente diverse. Gli uomini di Sarri cercando di balzare in avanti in classifica per avvicinarsi alla zona Europa mentre quelli di Di Francesco cercano di mettere punti in cascina per la salvezza. In occasione di questo match, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di LazioPress l'ex difensore Lorenzo Stovini, con un passato importante nel Lecce e presente in campo con la maglia della Reggina nella leggendaria partita dell'Olimpico che decretò il secondo scudetto della Lazio nel 2000.

Partirei col chiederti la tua esperienza al Lecce.

A Lecce 5 anni importanti, infatti adesso vivo qui in pianta stabile. Con la maglia del Lecce ho fatto campionati importanti raggiungendo salvezze incredibili nonostante qualche delusione.

Come vedi la squadra di Di Francesco quest'anno?

Vedo una squadra partita bene e perfettamente in linea con l'obiettivo salvezza. L'allenatore Di Francesco ha dimostrato sempre di far giocare bene le sue squadre nonostante ci sono stati esiti negativi però è un mister che motiva, seguito sempre dal gruppo. Se mantiene un certo standard potrà raggiungere la salvezza anche se ci sarà da combattere come normale che sia.

Un pensiero sulla Lazio di Sarri invece?

A parte i problemi legati al calciomercato bloccato vedo sempre una squadra forte e poi la Lazio ha Sarri che è un allenatore bravo, esperto che sa come gestire certe situazioni delicate. L'organico dei biancocelesti è ottimo e per come la fa giocare Sarri può davvero fare un campionato forte. Non so se potrà arrivare troppo in alto ma può fare un importante campionato.

