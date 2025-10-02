Oddi: "Contro il Torino servirà l'impatto subito giusto. Ora la Lazio non deve fermarsi"

Alle ore 15:00 la Lazio scenderà di nuovo in campo per affrontare il Torino di Marco Baroni per la sesta giornata di Serie A. A Radiosei è intervenuto l'ex Lazio, Giancarlo Oddi, per commentare il momento della Lazio e la sfida di sabato pomeriggio.

Lazio-Torino è un passaggio importantissimo. La squadra di Sarri ha avuto la forza di risollevarsi subito malgrado il derby e le difficoltà. Mi è piaciuto vedere subito un approccio importante dal punto di vista caratteriale. Si ricomincia da quello, dalla consapevolezza di potersela giocare alla grande. Dopo la sconfitta contro la Roma ero molto pessimista, mi sbagliavo.