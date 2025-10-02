Oddi: "Contro il Torino servirà l'impatto subito giusto. Ora la Lazio non deve fermarsi"
A commentare il momento della Lazio a Radiosei è intervenuto Giancarlo Oddi
Alle ore 15:00 la Lazio scenderà di nuovo in campo per affrontare il Torino di Marco Baroni per la sesta giornata di Serie A. A Radiosei è intervenuto l'ex Lazio, Giancarlo Oddi, per commentare il momento della Lazio e la sfida di sabato pomeriggio.
Oddi a Radiosei
Lazio-Torino è un passaggio importantissimo. La squadra di Sarri ha avuto la forza di risollevarsi subito malgrado il derby e le difficoltà. Mi è piaciuto vedere subito un approccio importante dal punto di vista caratteriale. Si ricomincia da quello, dalla consapevolezza di potersela giocare alla grande. Dopo la sconfitta contro la Roma ero molto pessimista, mi sbagliavo.
Continua l'intervento
Non era scontata come gara, venivano meno giocatori importanti, ma sono arrivate risposte giuste anche dagli altri. Il futuro della Lazio può essere diverso proprio grazie a questa partita. L’emergenza c’è ancora, ma ci sono anche dei rientri come quello di Patric e Belahyane. Incontreremo un Torino un po’ in crisi, dispiace per Baroni che è una bella persona. Servirà un impatto subito giusto, la necessità dei tre punti è chiarissima. Eliminato il rischio crollo si deve dare continuità.