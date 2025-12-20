Lazio-Cremonese, Marelli: "Mancano almeno un paio di minuti di recupero..."

Al termine dell'incontro Lazio-Cremonese allo stadio Olimpico, terminato con un pareggio, Luca Marelli ha commentato a Dazn alcuni episodi inerenti all'arbitraggio di Luca Pairetto.

La tirata di maglia è piuttosto evidente. È una decisione molto complicata, ma lasceranno correre perché Noslin si era già lanciato verso il pallone e la trattenuta non era di tale intensità da impedire il movimento all’attaccante della Lazio.