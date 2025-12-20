Lazio-Cremonese, Marelli: "Mancano almeno un paio di minuti di recupero..."
Luca Marelli ha commentato a Dazn alcuni episodi accaduti nel corso di Lazio-Cremonese, ecco le sue parole
Al termine dell'incontro Lazio-Cremonese allo stadio Olimpico, terminato con un pareggio, Luca Marelli ha commentato a Dazn alcuni episodi inerenti all'arbitraggio di Luca Pairetto.
Il commento di Luca Marelli a Dazn
La trattenuta di Terracciano a Noslin
La tirata di maglia è piuttosto evidente. È una decisione molto complicata, ma lasceranno correre perché Noslin si era già lanciato verso il pallone e la trattenuta non era di tale intensità da impedire il movimento all’attaccante della Lazio.
Il contatto Audero-Taty
A mio parere è un retropassaggio volontario, perché ha controllato il pallone col piede sinistro e lo ha calciato col destro. Difficile vederci una non giocata, ma solo una deviazione. Non si può usare il Var, perché si tratta di un calcio di punizione indiretto, che a mio parere andava fischiato.
Castellanos - Terracciano
Rivedendo le immagini, si vede che entrambi i giocatori toccano il pallone. Il tocco comunque è veramente lieve, era molto difficile per l’arbitro.
I minuti di recupero
L'espulsione di Ceccherini è arrivata circa a 94:20; il gioco è ripreso a 96:20. Mancano quindi almeno un paio di minuti di recupero.