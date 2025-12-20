Lazio-Cremonese, Marusic: “Arbitri? Non dobbiamo cercare alibi”

Al termine di Lazio-Cremonese terminata 0-0, Adam Marusic ha parlato così ai microfoni di LSC.

Partita molto difficile, sapevamo la Cremonese gioca molto bene fuori casa. Purtroppo non abbiamo fatto gol dovevamo essere più cattivi, avere più fame davanti alla porta. Era una gara importantissima per noi, peccato per il risultato ma dobbiamo essere positivi e guardare avanti. Episodi arbitrali? Non ho visto niente, quindi non posso parlare, ho visto solo il fuorigioco fischiato dopo il rinvio del portiere. Ma dobbiamo guadare a noi stessi e non cercare alibi. Nel primo tempo abbiamo sbagliato tanti palloni e la Cremonese ha creato più di noi, nel secondo abbiamo fatto meglio ma non abbastanza, avremmo dovuto fare di più.