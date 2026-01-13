Le corsie offensive della Lazio sono al centro di un possibile restyling. A Formello si valutano scenari in entrata e in uscita, con una trattativa che potrebbe innescare l’effetto domino: Matteo Cancellieri è nel mirino del Brentford, pronto a mettere sul tavolo un’offerta da circa 15 milioni di euro. Soldi che la Lazio potrebbe reinvestire in un altro esterno offensivo.

(Photo by Selim Sudheimer/Getty Images)

Spunta il nome di Patrick Wimmer

Il calciomercato della Lazio continua a muoversi sotto traccia, ma con idee sempre più precise. Nelle ultime ore è emerso un nome nuovo per il centrocampo biancoceleste: Patrick Wimmer, centrocampista austriaco classe 2001 in forza al Wolfsburg. A rilanciare l’indiscrezione è Nicolò Schira, che segnala come il giocatore sia finito nel mirino della Lazio e della Fiorentina. La concorrenza, dunque, non manca, ma i biancocelesti sembrano intenzionati a valutare seriamente l’opportunità.

Situazione contrattuale e costi dell’operazione

Uno degli aspetti che rende l’operazione potenzialmente sostenibile riguarda il contratto del giocatore. Wimmer è legato al Wolfsburg fino a giugno 2027, una scadenza che non impone una cessione immediata ma che potrebbe comunque favorire una trattativa a costi contenuti, soprattutto se il club tedesco decidesse di monetizzare senza arrivare agli ultimi anni di accordo.

Patrick Wimmer è un centrocampista moderno, capace di interpretare più ruoli nello stesso sistema di gioco. Nato nel 2001, l’austriaco può essere impiegato sia come esterno di centrocampo, grazie alla sua corsa e alla buona qualità nel dribbling, sia come trequartista, ruolo in cui riesce a sfruttare visione di gioco e inserimenti senza palla. Cresciuto calcisticamente in Austria prima dell’approdo in Bundesliga, Wimmer si è ritagliato uno spazio importante nel Wolfsburg, dimostrando affidabilità e continuità soprattutto nelle ultime stagion. La sua capacità di adattarsi a più posizioni lo rende un profilo particolarmente appetibile per una squadra come la Lazio, che cerca giocatori funzionali e non rigidamente legati a un solo ruolo.