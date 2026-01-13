Calciomercato Lazio, spunta un nome nuovo dalla Bundesliga per sostituire Cancellieri
Momento di riflessione per Fabiani e Lotito sulle corsie esterne, a Formello si valutano scenari in entrata e in uscita
Le corsie offensive della Lazio sono al centro di un possibile restyling. A Formello si valutano scenari in entrata e in uscita, con una trattativa che potrebbe innescare l’effetto domino: Matteo Cancellieri è nel mirino del Brentford, pronto a mettere sul tavolo un’offerta da circa 15 milioni di euro. Soldi che la Lazio potrebbe reinvestire in un altro esterno offensivo.
Spunta il nome di Patrick Wimmer
Il calciomercato della Lazio continua a muoversi sotto traccia, ma con idee sempre più precise. Nelle ultime ore è emerso un nome nuovo per il centrocampo biancoceleste: Patrick Wimmer, centrocampista austriaco classe 2001 in forza al Wolfsburg. A rilanciare l’indiscrezione è Nicolò Schira, che segnala come il giocatore sia finito nel mirino della Lazio e della Fiorentina. La concorrenza, dunque, non manca, ma i biancocelesti sembrano intenzionati a valutare seriamente l’opportunità.
Situazione contrattuale e costi dell’operazione
Uno degli aspetti che rende l’operazione potenzialmente sostenibile riguarda il contratto del giocatore. Wimmer è legato al Wolfsburg fino a giugno 2027, una scadenza che non impone una cessione immediata ma che potrebbe comunque favorire una trattativa a costi contenuti, soprattutto se il club tedesco decidesse di monetizzare senza arrivare agli ultimi anni di accordo.
Chi è Patrick Wimmer
Patrick Wimmer è un centrocampista moderno, capace di interpretare più ruoli nello stesso sistema di gioco. Nato nel 2001, l’austriaco può essere impiegato sia come esterno di centrocampo, grazie alla sua corsa e alla buona qualità nel dribbling, sia come trequartista, ruolo in cui riesce a sfruttare visione di gioco e inserimenti senza palla. Cresciuto calcisticamente in Austria prima dell’approdo in Bundesliga, Wimmer si è ritagliato uno spazio importante nel Wolfsburg, dimostrando affidabilità e continuità soprattutto nelle ultime stagion. La sua capacità di adattarsi a più posizioni lo rende un profilo particolarmente appetibile per una squadra come la Lazio, che cerca giocatori funzionali e non rigidamente legati a un solo ruolo.