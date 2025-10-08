Social Football Summit 2025, anche la Lazio tra i club invitati

Al via l’ottava edizione del Social Football Summit, che si terrà il 18 e 19 novembre 2025 all’Allianz Stadium di Torino. L’evento, punto di riferimento per la football industry internazionale, offrirà due giornate ricche di contenuti, con workshop interattivi e panel tematici dedicati alla trasformazione dell’industria calcistica.

Come ogni anno, il summit si svolgerà nella cornice prestigiosa dello Stadium, già di per sé simbolo di innovazione, e si preannuncia un’esperienza ancora più immersiva per tutti i protagonisti del calcio globale. Al centro dell’attenzione ci saranno tematiche attuali e strategiche come l’innovazione tecnologica applicata al calcio, la sostenibilità, la progettazione di infrastrutture intelligenti e l’analisi dei nuovi modelli di business. Ampio spazio sarà inoltre riservato allo sviluppo del calcio femminile, al ruolo fondamentale del settore giovanile, alle politiche di inclusione, al benessere degli atleti e alla medicina sportiva.

Anche quest’anno parteciperanno i principali attori del panorama calcistico, tra cui FIFA, UEFA, FIGC, Lega Serie A, club e leghe europee, calciatori, allenatori, dirigenti, oltre a più di 150 speaker che porteranno il loro contributo ai grandi temi legati al futuro del calcio.

L'evento

In occasione del summit, anche la Società Sportiva Lazio è stata ufficialmente invitata a partecipare. La conferma è arrivata attraverso il profilo Instagram ufficiale del Social Football Summit, dove è stata documentata la consegna dell’invito da parte di Gianfilippo Valentini, CEO di SFS, al direttore marketing biancoceleste Marco Canigiani. L’incontro è avvenuto allo Stadio Olimpico in occasione della partita Lazio-Torino, a sottolineare il coinvolgimento diretto del club romano nel dialogo sull’innovazione e sul futuro del calcio.

Il messaggio social

Abbiamo avuto il piacere di consegnare il badge ufficiale SFS25 al club biancoceleste, entrando nelle società che fanno parte del percorso verso il Social Football Summit 2025.



L'evento si terrà presso l'Allianz Stadium di Torino – 18-19 novembre, riunendo giocatori chiave e innovatori dell'industria calcistica.

Il post