Cardone: "Il mercato sarà a saldo zero. Vecino? È evidente ci sia qualcosa sotto"

Archiviato il pareggio casalingo contro il Torino per la sesta giornata di campionato, è già tempo di Nazionali: per questa settimana la Serie A si fermerà per la seconda sosta. In questi prossimi giorni la Lazio e il suo tecnico dovranno fare i conti con i numerosi infortuni che hanno colpito in queste settimane la rosa biancoceleste, e cercare di ripartire dalla prossima giornata con più solidità e in una situazione meno emergenziale.

Nel frattempo, il giornalista de La Repubblica, Giulio Cardone, è intervenuto ai microfoni di Radiosei nel corso della trasmissione “Quelli che…”, per commentare la situazione attorno al mercato bloccato, e soprattutto su Matias Vecino.

Cardone a Radiosei

Oggi la Lazio torna ad allenarsi e la buona notizia, sottovalutata prima, dell’entità dell’infortunio di Zaccagni; si tratta di una lesione di primo grado, quindi il peggio è stato scongiurato, vediamo se ce la fa per la Juventus. I giocatori più richiesti della Lazio sono i più importanti della squadra, questo impone riflessioni per gennaio e crea delle difficoltà. Vecino? C’è una tale distanza tra i referti medici e il fatto che lui non si alleni in gruppo da così tanti giorni, che è evidente ci sia qualcosa sotto. Tuttavia, approfondendo, abbiamo capito che anche a Milano è successo. Il contratto di Vecino, che scade nel 2026, si rinnova se fa 25 presenze, anche di un minuto, quindi è suo stesso interesse giocare. Ora vedremo se oggi si allenerà in gruppo, io credo che si metterà a disposizione. Sarri ha detto che dopo la sosta sarà disponibile, sicuramente l’allenatore è l’ultimo ad essere contento di questa situazione, considerando poi che l’uruguaiano era un fedelissimo del tecnico.

