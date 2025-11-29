Milan-Lazio, Leao: "Vogliamo vincere anche in Coppa Italia"

Nonostante un buon primo tempo giocato, i biancocelesti perdono di misura e recriminano un rigore nel finale. Al termine del match, Leao ha parlato cosi della vittoria di oggi ai microfoni di Sky Sport.

Sto imparando a giocare da punta, la squadra mi aiuta dentro e fuori dal campo, con tutti i movimenti che devo fare. Il gol l’abbiamo provato spesso in allenamento. Dobbiamo continuare così, sapevamo che sarebbe stata una partita difficile contro la Lazio che è un po’ in basso in classifica. Siamo sulla strada giusta, vogliamo andare avanti in questo modo. Anche in Coppa Italia vogliamo vincere. Allegri è un vincente, con lui è più facile.