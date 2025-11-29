Milan-Lazio, Leao: "Vogliamo vincere anche in Coppa Italia"
Queste le parole dell'attaccante rossonero ai microfoni di Sky Sport
Nonostante un buon primo tempo giocato, i biancocelesti perdono di misura e recriminano un rigore nel finale. Al termine del match, Leao ha parlato cosi della vittoria di oggi ai microfoni di Sky Sport.
Milan-Lazio, le parole di Leao a Sky Sport
Sto imparando a giocare da punta, la squadra mi aiuta dentro e fuori dal campo, con tutti i movimenti che devo fare. Il gol l’abbiamo provato spesso in allenamento. Dobbiamo continuare così, sapevamo che sarebbe stata una partita difficile contro la Lazio che è un po’ in basso in classifica. Siamo sulla strada giusta, vogliamo andare avanti in questo modo. Anche in Coppa Italia vogliamo vincere. Allegri è un vincente, con lui è più facile.
Le dichiarazioni di Leao a Dazn
Lavoro per quello. E’ bello fare gol in qualunque posizione, devo ringraziare la squadra per il lavoro, questo gol è frutto del lavoro si squadra in settimana: sapevo che con la palla lì Fik la crossava di prima. E’ stata una vittoria sofferta ma importantissima per noi.
Quanti gol voglio fare? Voglio pensare partita per partita, ho i miei obiettivi personali, ma non li dico qua, comunque punto sempre in alto. Tutto dipende dalla squadra, anche senza gol per noi era importante vincere, poi il gol arriva dal lavoro di squadra.