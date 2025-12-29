Calciomercato Lazio, anche la Premier League punta Taty: i dettagli

La finestra di mercato di gennaio sta per aprirsi e le varie squadre hanno cominciato a guardarsi intorno per valutare quali calciatori potrebbero dare una mano alla loro rosa, come nel caso del biancoceleste Taty Castellanos che è finito nel mirino di vari club, infatti, oltre al Flamengo, sembra che l'attaccante abbia conquistato l'interesse anche dall'Inghilterra.

Calciomercato Lazio, Taty Castellanos nel mirino della Premier League

Dopo l'offerta di 25 milioni da parte del Flamengo ma rifiutata dalla Società Lazio, sembra che il biancoceleste sia stato aggiunto nella lista dei desideri anche della Premier League, infatti, come riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, oltre al West Ham, che da tempo continua ad osservare l'ex Girona, tra i pretendenti dell'argentino si è aggiunto il Leeds che, dopo un primo interessamento nel 2022, sono tornati a puntare il biancoceleste.

Foto Proietto

