Cardone: "Romagnoli vuole andare via. Non ci sarà con il Genoa. Sarri aspetta..."
L'intervento radiofonico del giornalista Giulio Cardone a Radiosei
Ai microfoni di Radiosei è intervenuto, come ogni mattina, il giornalista de La Repubblica, Giulio Cardone.
Cardone a Radiosei
Przyborek arriva per 4,5 milioni, più bonus e il 20% sulla futura rivendita. Nasce esterno, piede destro, poi in questa stagione ha giocato da trequartista. Ha 19 anni, è tutto da formare, da costruire. L’idea della Lazio è chiara: prendere questi Under 23
Romagnoli? Difficile sapere come finirà la faccenda. Lui anche ieri ha ribadito che vuole andare via, che la sua storia alla Lazio è finita, ma nessuno si prende la responsabilità di questa scelta. Sarri sottolinea che ora, stranamente, il suo veto conta. Romagnoli è ‘deluso’ da Sarri che non lo aiuta, si aspetta ancora un assist dal suo allenatore; il calciatore fa appello a quando andò a parlare a casa sua a marzo del 2023 per fargli cambiare idea sulle dimissioni, poi comprese anche dallo stesso difensore.
Prosegue l'intervento del giornalista
Quello che preoccupa, per il bene della Lazio, è che intanto il giocatore, importante per questa squadra, domani non giocherà. Non si sta allenando, è vero anche che è diventato papà. Sarri lo sta comprendendo da questo punto di vista, capisce il malcontento.
Sarri aspetta sempre una mezzala difensiva. Basic domani farà il Guendouzi di turno, con Cataldi in mezzo e Taylor mezzala sinistra.