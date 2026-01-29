Cardone: "Romagnoli vuole andare via. Non ci sarà con il Genoa. Sarri aspetta..."

Ai microfoni di Radiosei è intervenuto, come ogni mattina, il giornalista de La Repubblica, Giulio Cardone.

Przyborek arriva per 4,5 milioni, più bonus e il 20% sulla futura rivendita. Nasce esterno, piede destro, poi in questa stagione ha giocato da trequartista. Ha 19 anni, è tutto da formare, da costruire. L’idea della Lazio è chiara: prendere questi Under 23

Romagnoli? Difficile sapere come finirà la faccenda. Lui anche ieri ha ribadito che vuole andare via, che la sua storia alla Lazio è finita, ma nessuno si prende la responsabilità di questa scelta. Sarri sottolinea che ora, stranamente, il suo veto conta. Romagnoli è ‘deluso’ da Sarri che non lo aiuta, si aspetta ancora un assist dal suo allenatore; il calciatore fa appello a quando andò a parlare a casa sua a marzo del 2023 per fargli cambiare idea sulle dimissioni, poi comprese anche dallo stesso difensore.