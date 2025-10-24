Lazio-Juventus: ecco quando interverrà Sarri in conferenza
Come comunicato dalla Lazio sul proprio sito ufficiale è stata resa nota la data della conferenza stampa di Maurizio Sarri prima di Lazio-Juventus
Si avvicina Lazio-Juventus, una partita che può fungere da spartiacque per le due formazioni: da un lato la Lazio può dare una bella sterzata al suo avvio, dall'altro la Juventus può uscire da una situazione negativo o rimanere al buio.
Il comunicato della Lazio
Il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri interverrà in conferenza stampa in vista del match Lazio-Juventus domani, sabato 25 ottobre, alle ore 14:15, presso la sala stampa del Training Center S.S. Lazio.
Dove seguirla
La conferenza sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma sslazio.it e su Lazio Style Radio, anche 89.3 FM.