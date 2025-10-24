Guendouzi: "Stiamo andando nella direzione giusta. Mi auguro con la Lazio di…"

È già antivigilia di Lazio-Juventus. Domenica sera allo Stadio Olimpico ci sarà un incrocio particolare sulle panchine con Sarri che è stato un ex allenatore della Juventus, l'ultimo con cui i bianconeri hanno vinto lo Scudetto, e Tudor che ha avuto una breve parentesi nella Capitale succedendo proprio a Sarri. Ad essere protagonisti però saranno ovviamente i calciatori anche se le defezioni soprattutto sponda Lazio continua ad essere numerose.

Al Match Program pubblicato dalla Lazio sul proprio sito ufficiale è intervenuto Matteo Guendouzi.

Arriva la Juventus, quanta voglia ha la Lazio di prendersi questa vittoria?

Sappiamo che affronteremo una squadra forte come la Juventus, ci aspettiamo una gara difficile. Giocheremo però in casa davanti al nostro pubblico e per questo vogliamo vincere per migliorare la classifica, abbiamo le qualità per battere i bianconeri.

Cosa temete maggiormente della squadra di Tudor, in difficoltà con i risultati?

Loro non vivono un momento facile ma hanno tanti grandi calciatori che possono decidere qualsiasi partita. Vanno uomo contro uomo, un po’ come fa l’Atalanta. Dovremo giocare di squadra, uniti, come accaduto soprattutto nel primo tempo di Bergamo.

Come sta la Lazio dopo le ultime partite?

Purtroppo abbiamo avuto alcuni infortuni nelle ultime settimane, ma lo spirito della squadra è stato sempre positivo. Penso, come ho detto, alla partita contro l’Atalanta, dove abbiamo difeso e attaccato insieme. Stiamo andando verso la direzione giusta, non è mai facile giocare contro squadre come Atalanta e Juventus ma sono sicuro che abbiamo le potenzialità per conquistare la vittoria.

Contro la Juventus arriverà la tua presenza numero 100 con la Lazio, il club con il quale a breve avrai giocato di più in carriera.

Per me è motivo di orgoglio, sono felice di aver raggiunto questa cifra in poco più di due anni. Spero di poterne giocare ancora tante altre e soprattutto di vincerne il più possibile, a partire proprio dalla gara contro la Juventus.

Continua alla pagina successiva