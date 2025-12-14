Lazio, Enrico Montesano: "Lo avete capito che Noslin ci serve ed è forte? "

Enrico Montesano, attore di grande fede laziale, ha commentato sui social la vittoria delle aquile nella gara contro il Parma, dove il gol di Noslin ha permesso ad una Lazio rimasta in 9 di uscire dallo stadio Tardini con 3 punti in più.

🤍🩵🦅Lazio e facezie. Adesso pare brutto iniziare dicendo: Che vi avevo detto su Noslin?" Ciò azzeccato possinammazza! Noslin ci ha portato ad una vittoria storica! Merito di tutta la squadra dell'allenatore e del gruppo, però lo avete capito che Noslin ci serve ed è forte? Avete cominciato a fare i distinguo, nello stretto non va bene, ha bisogno del campo largo, si e del pentapartito! Ma nun me fate ride! Puttanate! Si è visto con lui in capo la differenza, con lui come centravanti! Adesso, complici squalifiche, secondo passaggio di coraggio e follía, mettere Nuno Tavares all'attacco al posto dello squalificato (ingiusta l'espulsione!) Zaccagni! Mi voglio rovinare. L'ho detto, ho sparato le mie bombe. Grande vittoria, storica! Ve saluto aquilotti, in alto con Flaminia! Forza cuore biancazzurro!🦅🤍🩵