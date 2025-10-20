Atalanta-Lazio, applausi a Mario Gila: è lui il leader della partita

Un pareggio che vale quasi come una vittoria, ottenere un punto a Bergamo non è stato facile e non era affatto un risultato scontato, fortunatamente grazie alle prestazioni di alcuni biancocelesti, tra i quali risalta Mario Gila, e alle patate di Ivan Provedel, la Lazio è riuscita a concludere l'incontro con l'Atalanta con un 0-0 ed ora può concentrarsi sulla prossima avversaria: la Juventus.

Atalanta-Lazio: i numeri di Mario Gila

Come riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, nel corso dell'incontro a Bergamo, il calciatore Mario Gila ha dato nuovamente prova di tutto il suo talento, tanto da essere stato premiato come Mvp di Atalanta-Lazio. Il difensore centrale non si è limitato a disputare tutti i 90 minuti, infatti, durante la partita ha vinto 6 contrasti, realizzato 15 sprint, percorso 10,5 km e recuperato ben 8 palloni, una prova da vero leader.

Nella pagina successiva le dichiarazioni di Mario Gila a Lazio Style Channel, al termine di Atalanta-Lazio