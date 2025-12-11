Minala: "Alla Lazio ho perso un pezzo di carriera. Futuro? Sogno un ritorno da allenatore"

Joseph Minala, ex biancoceleste, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport riguardo la sua carriera e il periodo alla Lazio.

Una persona mi notò in un torneino e mi promise un provino. Avevo 15 anni, era un sogno. I miei fecero di tutto per pagarmi il biglietto. Partii dal Camerun, poi andai in Libia e arrivai a Fiumicino. Da lì, presi un treno per la stazione Termini, a Roma. Quella persona mi aveva dato un telefono per chiamarlo appena arrivato. Non l’ho più visto, né sentito. Se fa ancora male parlarne? Sì. Rimasi ore e ore alla stazione da solo. Avevo fame, sete, sonno, neanche un soldo. Mi resi conto in fretta della truffa, così andai alla polizia per spiegare tutto. Mi spiegarono che il telefono era senza scheda. Non avendo mai avuto un telefonino non potevo saperlo. Cosa fece la polizia? Mi accompagnò in ospedale per fare degli accertamenti. Durante il tragitto pensai: “Ecco, ora torno a casa”. E invece no. Mi portarono in una casa famiglia a Torre Spaccata.