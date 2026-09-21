Capello elogia la Lazio: "La squadra ha l'orgoglio di Gattuso. Ha funzionato..."

Anche Fabio Capello si è soffermato sul buon avvio di stagione e il buon momento che sta attraversando la Lazio guidata da Rino Gattuso, attualmente al primo posto in classifica, a pari punti con Roma e Inter. Ai taccuini della Gazzetta dello Sport, l'ex CT del Milan ha rilasciato una lunga intervista, parlando anche dell'ottimo lavoro di Gennaro Gattuso.

Capello alla Gazzetta dello Sport