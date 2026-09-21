Capello elogia la Lazio: "La squadra ha l'orgoglio di Gattuso. Ha funzionato..."
Anche Fabio Capello si è soffermato sul buon avvio di stagione e il buon momento che sta attraversando la Lazio guidata da Rino Gattuso, attualmente al primo posto in classifica, a pari punti con Roma e Inter. Ai taccuini della Gazzetta dello Sport, l'ex CT del Milan ha rilasciato una lunga intervista, parlando anche dell'ottimo lavoro di Gennaro Gattuso.
Capello alla Gazzetta dello Sport
La Lazio ha l’orgoglio dell’allenatore, di mostrare il suo valore, di far vedere dei ragazzi che lavorano e che lottano. E ci è riuscito nettamente. Anche la Lazio ha una buona qualità di giocatori. Di certo ha funzionato il cambio di sistema di gioco rispetto a Sarri. Gattuso aveva voglia di riprendersi una posizione che merita. Che volto ha questa Lazio? Quello del capitano, Zaccagni, un esempio per la squadra.