Capello elogia la Lazio: "La squadra ha l'orgoglio di Gattuso. Ha funzionato..."

Ginevra Sforza /
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Anche Fabio Capello si è soffermato sul buon avvio di stagione e il buon momento che sta attraversando la Lazio guidata da Rino Gattuso, attualmente al primo posto in classifica, a pari punti con Roma e Inter. Ai taccuini della Gazzetta dello Sport, l'ex CT del Milan ha rilasciato una lunga intervista, parlando anche dell'ottimo lavoro di Gennaro Gattuso.

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Capello alla Gazzetta dello Sport

La Lazio ha l’orgoglio dell’allenatore, di mostrare il suo valore, di far vedere dei ragazzi che lavorano e che lottano. E ci è riuscito nettamente. Anche la Lazio ha una buona qualità di giocatori. Di certo ha funzionato il cambio di sistema di gioco rispetto a Sarri. Gattuso aveva voglia di riprendersi una posizione che merita. Che volto ha questa Lazio? Quello del capitano, Zaccagni, un esempio per la squadra.

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