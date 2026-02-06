Dove vedere le gare delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026

Le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 verranno seguite in diretta a livello globale, sia in tv che in streaming. In Italia la Rai offrirà copertura gratuita, mandando in onda le due cerimonie e le gare attese, permettendo inoltre di seguire gli eventi anche tramite l’app RaiPlay senza costi.

Eurosport, detentrice dei diritti olimpici europei, garantirà invece una copertura totale di tutte le 116 finali olimpiche, con oltre 1.000 ore complessive di programmazione, di cui 865 dedicate alle gare in diretta; disponibile con abbonamento sia in tv sia in streaming attraverso piattaforme come HBO Max, Discovery+, DAZN, TIMvision e Prime Video Channels ufficiali.