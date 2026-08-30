Frattesi: "Desideravo prendere delle responsabilità che all'Inter non avevo..."

Vittoria per la Lazio contro il Genoa, c'è la firma di Frattesi che in due partite giocate colleziona due reti totali.

A fine partita, Nuno Tavares e l'autore del gol hanno rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn, di seguito loro parole.

Tavares: “Provo a migliorare in allenamento…”

Abbiamo fatto una bella partita. Stiamo lavorando tutti i giorni e tutta la settimana. Io provo tutti i giorni a migliorare in allenamento, in modo fisico sto lavorando tanto per stare bene al 100%. Gattuso ci sta dando fiducia, una grande unione.

“Frattesi, che sensazioni hai?”

Sono andato via dall'Inter, che era una squadra che amavo, desideravo prendere delle responsabilità che li non avevo. Sono venuto qui apposta, è il momento di fare vedere che se uno ha carattere lo deve sapere usare.

L'esultanza come era?

Non potevo correre, mi fa male il ginocchio, spero di riprendere a correre così posso fare qualche esultanza.