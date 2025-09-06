Akpa Akpro riparte dal Verona: il comunicato del club

Nuova avventura in gialloblù

Jean Daniel Akpa Akpro è di nuovo protagonista in Serie A. Dopo la fine del rapporto con la Lazio lo scorso 30 giugno, quando si era svincolato dal club biancoceleste, il centrocampista ivoriano ha trovato una nuova destinazione per rilanciare la sua carriera.



L’annuncio ufficiale

Nelle ultime ore è arrivata la firma con l’Hellas Verona, che ha comunicato l’accordo attraverso una nota ufficiale.

Verona - Hellas Verona FC rende noto di aver acquisito le prestazioni sportive del centrocampista ivoriano Jean-Daniel Akpa-Akpro, che ha firmato un contratto con il Club gialloblù fino al 30 giugno 2026. Nato a Tolosa, in Francia, l'11 ottobre del 1992, Akpa-Akpro cresce nelle giovanili della squadra della sua città, il Tolosa FC. Con la formazione biancoviola arriva ad esordire in Prima squadra, in Ligue 1, il 6 agosto del 2011, a 18 anni, nella partita vinta contro l'Ajaccio. Con la squadra francese disputa sei stagioni, facendo registrare 132 presenze tra coppa e campionato, in cui mette a referto anche 6 gol e 10 assist, oltre a vestire in più occasioni la fascia da capitano. Nella stagione 2017/18 si trasferisce alla Salernitana, in Serie B, dove resta per tre campionati, dove scende in campo in 61 occasioni e realizzando 2 gol in maglia amaranto.