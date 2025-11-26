Lazio-Bologna, la vendita dei biglietti: tutte le info

Dopo il doppio incontro con il Milan, sia in campionato che in Coppa Italia, la Lazio sarà impegnata nuovamente all'Olimpico di Roma per la quattordicesima giornata di Serie A, in cui ospiterà il Bologna domenica 7 dicembre alle ore 18:00. In occasione della sfida contro la squadra di Vicenzo Italiano, la società biancoceleste ha comunicato le informazioni utili per l'acquisto dei biglietti, la cui vendita è in programma a partire da domani, dalle ore 12:00.

Il comunicato del club