Il contratto con Mizuno scade a giugno: ecco le alternative

La Lazio è prima in classifica, ma il rapporto tra tifosi e società resta segnato dalla protesta. Domani sera saranno in duemila nel settore ospiti dello Stadium; domenica scorsa, invece, all’Olimpico c’erano poco più di diecimila persone in tutto. Una distanza che riguarda la società e resta slegata dai risultati sul campo.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il calo nella vendita dei biglietti sta creando problemi ai flussi di cassa del club. Intanto Claudio Lotito cerca nuovi sponsor, anche in vista delle prossime scadenze contabili.

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Tifosi Lazio, duemila allo Stadium mentre continua la protesta

La presenza dei sostenitori biancocelesti in trasferta si conferma numerosa, a fronte dei vuoti registrati all’Olimpico. Lotito ha commentato così la situazione nel suo ultimo sfogo in Senato: «Io ci metto tutto l’impegno e nella vita contano i risultati, ma mica posso incollare la gente alle sedie».

Biglietti e abbonamenti: l’impatto sui conti della Lazio

La mancata vendita dei biglietti dalla fine di gennaio 2026 ha già provocato seri problemi ai flussi di cassa. Il crollo del numero degli abbonamenti aggrava lo scenario. Lotito ha consegnato alla Commissione di controllo soltanto il bilancio relativo a giugno: per i conti di settembre ha tempo fino a novembre. Nel frattempo è alla ricerca di sponsor che possano colmare almeno in parte il deficit.

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