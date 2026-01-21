Cardone: "Romagnoli verso il trasferimento. Con la sua partenza Sarri potrebbe..."
Le dichiarazioni ai microfoni di Radiosei di Giulio Cardone sul possibile trasferimento di Romagnoli
Le dichiarazioni ai microfoni di Radiosei del giornalista, Giulio Cardone, riguardo alla possibile partenza di Romagnoli in questa finestra di mercato: il difensore biancoceleste è infatti vicino a partire alla volta del Qatar per abbracciare Roberto Mancini all'Al-Sadd.
Cardone a Radiosei
Si sta concretizzando sempre di più la possibilità del trasferimento di Romagnoli verso la squadra di Mancini.
Lui ha scelto di andare, ha trovato l’accordo per un triennale da 18 milioni complessivi, il doppio di quanto guadagna qui. Ha parlato con Sarri e con la squadra, in settimana dovrebbe andare in porto il divorzio. La società non si sta opponendo.
Continua il giornalista
Sarri resta il tecnico meno adatto per subire una rivoluzione a campionato in corso. Per un allenatore attento all’organizzazione come lui, è difficile da accettare. Ha detto che avrà pazienza fino a giugno ma credo non immaginasse di vivere tutto questo. Poi se va via Romagnoli c’è da vedere se la promessa fatta da Sarri al popolo laziale verrà mantenuta. La difesa è un punto di forza della Lazio, togliendo Romagnoli l’idea di Sarri potrebbe cambiare. Per sostituire Romagnoli la prima scelta è Provstgaard.