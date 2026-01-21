Cardone: "Romagnoli verso il trasferimento. Con la sua partenza Sarri potrebbe..."

Le dichiarazioni ai microfoni di Radiosei del giornalista, Giulio Cardone, riguardo alla possibile partenza di Romagnoli in questa finestra di mercato: il difensore biancoceleste è infatti vicino a partire alla volta del Qatar per abbracciare Roberto Mancini all'Al-Sadd.

Si sta concretizzando sempre di più la possibilità del trasferimento di Romagnoli verso la squadra di Mancini.

Lui ha scelto di andare, ha trovato l’accordo per un triennale da 18 milioni complessivi, il doppio di quanto guadagna qui. Ha parlato con Sarri e con la squadra, in settimana dovrebbe andare in porto il divorzio. La società non si sta opponendo.