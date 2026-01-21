Galles, gomitata in campo all'avversario durante il calcio di rigore: arrestato Tom Taylor

In Galles, durante la gara tra Trearddur Bay e Porthmado, è stato arrestato il calciatore Tom Taylor a causa di una terribile azione commessa in campo

Polizia
Polizia - Depositphotos

Terribile ciò che è accaduto sabato scorso durante durante un incontro della Ardal North West League (terza divisione del calcio gallese), infatti, in attesa di un calcio di rigore, le telecamere hanno ripreso Tom Taylor, difensore del Trearddur Bay, colpire violentemente al volto con il gomito a Danny Brookwell, attaccante del Porthmado. La rispettiva Società ha immediatamemte preso delle misure ed ha immediatamente avviato le procedure per rescindere il contratto.

La nota del Trearddur Bay FC 

Non tolleriamo alcuna forma di violenza e questo incidente non sarebbe mai dovuto accadere

La nota della North Wales Police 

Siamo a conoscenza di un video che circola sui social media in relazione a un incidente avvenuto durante una partita di calcio tra Trearddur Bay e Porthmadog il 17 gennaio. Stiamo indagando sulle circostanze dell'accaduto e un uomo di 35 anni è stato arrestato con l'accusa di aggressione.

