Shock in Brasile, dichiarazioni omofobe da parte di un allenatore

Ha del clamoroso quanto accaduto in Brasile, dove il calcio è una vera e propria religione. Il tutto riguarda l'allenatore dell'Internacional di Porto Alegre, Abel Braga. Il tecnico 63enne ha avuto un'uscita infelice che ha scatenato le critiche del mondo omosessuale e non solo. L'accusa per lui è abbastanza logica: omofobia. Abel Braga ha sostenuto di non voler vedere gli uomini della sua squadra allenarsi con delle tenute rosa perchè sembrano dei gay.

Da calciatore Abel Braga ricopriva il ruolo di difensore centrale. Le sue caratteristiche erano la fisicità e la robustezza. Nella sua carriera tanti club brasiliani, dal Fluminense al Botafogo passando per Cruzeiro e Vasco da Gama. Nel suo score figura anche una esperienza europea, in Francia per l'esattezza, con la casacca del Paris Saint Germain. L'attuale allenatore ha collezionato anche 5 presenze da giocatore nella nazionale brasiliana.

Lunghissima la carriera da allenatore per il classe 1952. Tantissime le panchine in Brasile ( Botafogo, Vasco da Gama, Fluminense, Gremio, Flamengo ) e anche qualche panchina nel calcio europeo come l'Olimpique Marsiglia, Lugano e Sporting Lisbona. L'ultima ed attuale esperienza è con l'Internacional dove i suoi risultati sono scarsi, infatti il club occupa la 17sima posizione in classifica sulle 20 squadre partecipanti alla massima serie.