L'escamotage di 7 club italiani per non pagare le tasse: i dettagli

Oggi più che mai il lato economico è diventato dettaglio determinante per le sorti di un club di calcio. Lo sa bene anche il presidente della Lazio, Claudio Lotito, che ha visto bloccarsi l'ultimo calciomercato per dei paletti economici violati e che hanno causato le sanzioni che tutti conosciamo.

Un'altra notizia che ha sorpreso un pò il mondo del calcio è la facilità con il quale si può aggirare il mondo delle tasse. A far presente la situazione è il giornalista e storico Giorgio Dell'Arti tramite la pagina social Spremutadigiornali. Quest'ultimo infatti ha reso noto come alcuni club di serie A, ben sette, riescano a pagare una cifra ridicola di tasse collocando la proprietà del proprio club negli Stati Uniti d'America. Di seguito maggiori dettagli.

I 7 club e come fanno a non pagare le tasse italiane

Atalanta, Bologna, Fiorentina, Milan, Inter, Roma e Bologna. Questi i sette club che hanno la proprietà collocata nel Delaware, noto anche The First State, perchè fu la prima delle 13 colonie degli USA. Proprio qui infatti non si pagano le tasse o meglio con la ridicola cifra di 300 dollari ogni anno stai a posto con ogni grana legata al mondo delle tasse. Solo apparentemente queste società si trova in Italia, in realtà la proprietà formale è americana e il motivo è svelato.