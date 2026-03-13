Lazio, bonus fedeltà per trattenere i giocatori: il primo è Taylor

Come trattenere i giocatori e frenare il rischio di partenze improvvise? In casa Lazio la risposta arriva da una nuova strategia contrattuale voluta da Claudio Lotito: il bonus fedeltà.

Il primo a beneficiarne sarà Kenneth Taylor, uno degli ultimi arrivati a Formello e già diventato un punto fermo nello scacchiere di Maurizio Sarri. Il centrocampista olandese, arrivato dall’Ajax nel mercato di gennaio e uno dei pochi nomi condivisi tra società e tecnico, ha firmato un contratto fino al 2030 con una clausola pensata proprio per incentivare la permanenza.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, l’accordo prevede uno stipendio iniziale di 3,2 milioni lordi per i primi due anni, destinato a salire a 3,4 milioni nel biennio successivo. Ma la vera novità è rappresentata dal premio fedeltà inserito nel contratto.

Taylor riceverà infatti un bonus da 190mila euro ogni sei mesi, a partire da settembre, poi a febbraio e così via dopo ogni sessione di mercato. La condizione è semplice: il centrocampista dovrà risultare ancora tesserato con la Lazio.

Una formula inedita per il club biancoceleste, pensata per evitare nuove fughe di giocatori e garantire maggiore stabilità alla rosa nel lungo periodo.