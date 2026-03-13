Lazio-Milan, riflettori su Gila: il futuro resta in bilico

La sfida tra Lazio e Milan in programma domenica all’Olimpico potrebbe avere un significato che va oltre i novanta minuti. Tra i protagonisti più osservati ci sarà Mario Gila, da tempo finito nel mirino del club rossonero e seguito con attenzione da diverse società europee.

Come ricorda il Corriere dello Sport, fu Igli Tare a portarlo nella Capitale tra molti dubbi, un investimento considerato quasi una scommessa. Oggi lo scenario è completamente diverso: il rendimento del difensore spagnolo è cresciuto in modo costante e, se non fosse per il contratto in scadenza nel 2027, il suo valore di mercato sarebbe molto più elevato.

Il Milan lo segue da mesi e spera di affondare il colpo, ma non è l’unico club interessato. In Italia si è parlato anche dell’Inter, mentre dalla Spagna resta vivo l’interesse dell’Atletico Madrid.

Sul fronte rinnovo, però, la situazione appare sempre più complicata. La Lazio non ha mai presentato una proposta concreta, limitandosi a contatti interlocutori. Con il passare del tempo, l’ipotesi di un prolungamento sembra essersi allontanata.

Se Lotito decidesse di monetizzare, la cessione potrebbe arrivare già in estate, anche se metà dell’incasso spetterebbe al Real Madrid, che conserva il 50% sulla futura rivendita. In alternativa, Gila potrebbe arrivare a scadenza nel 2027 e liberarsi a parametro zero, scenario che non porterebbe benefici economici né alla Lazio né ai Blancos.

Per ora il difensore resta concentrato sul presente. Lo aveva ribadito anche a gennaio: il futuro verrà affrontato solo al termine della stagione.