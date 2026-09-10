Lazio, lo sciopero continua anche col Milan: il dato sui tifosi all’Olimpico
Sciopero confermato: circa 6mila laziali previsti contro quasi 12mila milanisti. E Gattuso può entrare nella storia.
La posizione dei tifosi della Lazio non cambia. Lo sciopero proseguirà anche in occasione di Lazio-Milan e sabato all’Olimpico potrebbe verificarsi una situazione particolare: i sostenitori rossoneri rischiano di essere nettamente più numerosi di quelli biancocelesti.
Secondo quanto riportato da Il Messaggero, non sono serviti gli appelli del direttore sportivo Angelo Fabiani. Dopo Mantova e Genoa, per la Lazio potrebbe essere un’altra sorta di “trasferta”, questa volta ancora più evidente sugli spalti.
La protesta continua nonostante le tre vittorie consecutive conquistate in campionato. Anche Rino Gattuso, dopo il terzo successo di fila, ha riconosciuto la posizione della tifoseria: «Sono coerenti». I risultati, dunque, non sembrano destinati a modificare la decisione.
Lazio-Milan, i numeri dei tifosi presenti all’Olimpico
Contro Mantova e Genoa i biancocelesti erano comunque in “superiorità numerica” sugli spalti. Con il Milan di Amorim, invece, lo scenario dovrebbe cambiare.
Secondo quanto riportato da Il Messaggero, al momento sono stati venduti circa 12mila biglietti, ai quali bisogna aggiungere i poco più di 3mila abbonati. Dei tagliandi acquistati, almeno 9-10mila dovrebbero essere finiti nelle mani dei tifosi lombardi.
Il settore ospiti è praticamente esaurito. A questo dato vanno aggiunti i biglietti acquistati dai sostenitori milanisti anche in Curva Sud, Tevere e Monte Mario.
La fotografia che emerge, a due giorni dalla partita, porta quindi a uno scenario molto particolare: la Lazio rischia addirittura di essere “doppiata” dalla tifoseria avversaria all'interno del proprio stadio.
La previsione è di circa 6mila tifosi laziali distribuiti nei vari settori dell’Olimpico contro quasi 12mila milanisti, compatti nel settore a loro riservato e presenti anche in altre zone dello stadio.
Sciopero Lazio confermato nonostante il possibile record di Gattuso
La presa di posizione dei gruppi organizzati della Lazio rimane netta. Una protesta alla quale, secondo quanto riportato dal quotidiano, hanno aderito anche sostenitori che normalmente non frequentano la curva.
Non sembrano esserci, dunque, possibilità di un passo indietro. E questo nonostante la Lazio abbia davanti una possibilità che potrebbe diventare storica.
Nessun allenatore sulla panchina biancoceleste è infatti mai riuscito a vincere le prime quattro partite di campionato. Dopo tre successi consecutivi, Gattuso potrebbe centrare il quarto proprio contro il Milan.
Una vittoria permetterebbe inoltre alla Lazio di andare da sola in testa alla classifica, almeno per una notte. Uno scenario che alla vigilia della stagione appariva difficilmente preventivabile.
Tutto questo, però, non modifica la posizione della tifoseria. La volontà di continuare a “farsi sentire” attraverso lo sciopero resta più forte dei risultati, della classifica e persino della possibilità di assistere a un primato storico.