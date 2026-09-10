Taylor, la Lazio si gode il talento olandese: scatta il premio e il prezzo sale

Il 2 settembre, a mercato chiuso, è scattato il primo premio fedeltà per Kenneth Taylor. L'olandese, alla sua prima permanenza a Formello dopo essere sbarcato alla Lazio lo scorso gennaio, ha maturato un bonus da 190mila euro, che si aggiunge agli 1,7 milioni di stipendio.

Resta ora da capire se per Taylor arriverà anche il bonus previsto a febbraio. Una situazione che accompagna la crescita del centrocampista, protagonista di un avvio non semplice ma capace successivamente di mostrare lampi di una classe superiore.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, le qualità dell'olandese avevano già attirato le attenzioni della Premier League e della Juventus. E la valutazione fissata per il suo cartellino è importante: per convincere la Lazio servono 40-45 milioni di euro.

Lazio, Taylor vale 40-45 milioni: il precedente Nuno Tavares

In casa Lazio c'è la speranza che il valore del cartellino possa crescere ulteriormente. Una prospettiva che viene osservata anche alla luce di quanto accaduto con Nuno Tavares.

Lotito e Fabiani, infatti, hanno detto no alla possibilità di un prestito con diritto di riscatto del portoghese perché pretendevano 15 milioni di euro certi dal Porto.

Adesso la speranza è che il valore del suo cartellino possa schizzare ben più in alto, aumentando ulteriormente il patrimonio tecnico ed economico a disposizione del club biancoceleste.

Calciomercato Lazio, anche Isaksen poteva partire

Il discorso relativo alla valorizzazione dei giocatori coinvolge anche Gustav Isaksen. Il danese sarebbe stato ceduto al miglior offerente qualora avesse disputato un Mondiale con la Danimarca, scenario che avrebbe potuto contribuire ad aumentarne il valore sul mercato.

Taylor, Nuno Tavares e Isaksen rappresentano dunque tre situazioni differenti ma accomunate da un aspetto centrale nelle strategie della Lazio: la possibilità di valorizzare i propri calciatori e i rispettivi cartellini.