Verona-Lazio, dove vedere il match in tv

Appuntamento al Bentegodi

Archiviato il pareggio contro la Fiorentina nel turno infrasettimanale dell’Epifania, la Lazio è pronta a scendere nuovamente in campo. I biancocelesti faranno visita al Verona domenica 11 gennaio alle ore 18, allo Stadio Bentegodi, in una sfida valida per la ventesima giornata di Serie A.

Dove vedere la partita

Il match sarà trasmesso in co-esclusiva su DAZN e Sky, con copertura sui rispettivi canali dedicati. Sarà inoltre possibile seguire la gara in streaming live e on demand tramite app o sito su DAZN, Sky Go e NOW.