Mercato, la Lazio guarda in Brasile e punta Kaique Kenji

Nonostante manchino ancora diverse settimane all'inizio ufficiale della prossima sessione estiva di mercato, secondo quanto raccolto dal Il Messaggero la Lazio starebbe già iniziando a muoversi per individuare possibili rinforzi, anche per la fascia sinistra.

Futuro in bilico di Zaccagni

La situazione legata al futuro di Mattia Zaccagni, infatti, resta ancora incerta, anche a causa del recente interesse mostrato dal Marsiglia.

Occhi puntati su Kaique Kenji

Per questo motivo, la talent-room di Formello starebbe valutando con attenzione il profilo di Kaique Kenji, giovane talento classe 2006 del Cruzeiro. Si tratta di un giocatore giovanissimo, cresciuto nel settore giovanile del club brasiliano e ancora privo di esperienza nel calcio professionistico europeo, ma considerato interessante dal club biancoceleste, nell'ottica del ringiovanimento e rinnovamento della rosa.