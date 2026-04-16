Zaccagni tra recupero e sirene di mercato: a Napoli il banco di prova

Il capitano della Lazio, Mattia Zaccagni, ha solo un obiettivo: farsi trovare pronto per i prossimi impegni decisivi della stagione della Lazio, a partire dalla semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l’Atalanta, una sfida che può valere un'intera annata.

Dopo un infortunio tutt'altro che semplice, Zaccagni ha accelerato i tempi di recupero e ha già dato segnali importanti. A Firenze si è rimesso a disposizione del tecnico, iniziando il percorso di rodaggio in vista delle prossime tappe contro l Napoli e la Dea.

A Napoli il banco di prova

Zaccagni sarà, infatti, regolarmente a disposizione contro il Napoli, dove potrà mettere minuti preziosi nelle gambe. Tuttavia, come anche sottolineato da Sarri, il rientro da un infortunio non permette subito di ritrovare la miglior condizione fisica: i giocatori, pur essendo clinicamente guariti, hanno bisogno di tempo per ritrovare uno stato fisico ottimale.

Non a caso, al Franchi si è visto un Zaccagni ancora leggermente indietro di forma, capace comunque di mettere in campo una prestazione sufficiente, ma lontano dai suoi standard migliori.

Il vero banco di prova sarà proprio a Napoli: lì si capirà se il numero 10 biancoceleste potrà reggere 90 minuti o più in vista della semifinale di ritorno di mercoledì prossimo a Bergamo. Tuttavia, sembra che il giocatore abbia alzato i ritmi anche in allenamento. Ad ogni modo, la sua qualità resta fondamentale per la Lazio, essendo uno dei giocatori più tecnici e decisivi della rosa.

Sirene di mercato dal Marsiglia

Nel frattempo, sullo sfondo si muove anche il mercato. Secondo il quotidiano, il Marsiglia avrebbe mostrato interesse per l'esterno biancoceleste, attualmente in piena corsa per un posto in Champions League. La Lazio non chiude del tutto alla possibilità di ascoltare offerte, ma è evidente che un'eventuale cessione di Zaccagni renderebbe ancora più complesso il percorso di crescita della squadra.