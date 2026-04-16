ESCLUSIVA| Simona Marra: "Napoli-Lazio? Gara intensa ed equilibrata. Su Lotito..."

Oggi è la vigilia di uno dei match più belli di questa 33sima giornata del campionato di Serie A. Lo stadio Diego Armando Maradona si sta preparando per ospitare Napoli-Lazio. Due squadre alla caccia di punti anche se con motivazioni completamente differenti. Da una parte gli uomini di Conte che vogliono chiudere quanto prima il discorso qualificazione in Champions League, con l'obiettivo di farlo raggiungere il secondo posto in classifica. Dall'altra parte la squadra di Sarri che deve raccogliere più punti possibile per preservare una stagione che è stata deludente e che può essere concretamente salvata dalla vittoria della coppa Italia (tra sei giorni il ritorno della semifinale). Ad analizzare la sfida di domani e i rispettivi momenti delle due squadre è intervenuta in esclusiva ai nostri microfoni, Simona Marra di ilnapolionline.com.

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