CRAI CUP CHARITY AWARD – Quadrangolare di beneficenza a sostegno dell'Oncologia Pediatrica dell'Umberto I di Roma

L’Associazione Nazionale Italiana Sanitari, presenta “IL 1° BATTITO”, il primo grande progetto benefico che nasce con un duplice obiettivo: da un lato, creare un evento sportivo di alto valore simbolico e sociale; dall’altro, dare vita a un percorso stabile di supporto a progetti di cura e prevenzione in ambito sanitario.

Il titolo “IL 1º BATTITO” richiama simbolicamente l’inizio di un percorso di vita, di speranza e di rinascita: il battito del cuore rappresenta l’emozione, la forza e la volontà di prendersi cura degli altri — soprattutto delle donne e dei più piccoli. Nella nostra visione desideriamo sviluppare, nel tempo, progetti tematici dedicati ai più fragili, mantenendo una forte attenzione alla salute della donna e del bambino, anche grazie al contributo professionale e umano del Prof. Cipriano e dei membri sanitari del Direttivo.

Il primo grande evento legato al progetto sarà il quadrangolare di beneficenza “CRAI CUP CHARITY AWARD”, in programma sabato 15 novembre presso il Circolo Sportivo La Salle Sport, a partire dalle ore 14:30.

Il ricavato sarà devoluto al 100% a sviluppare progetti destinati al reparto di Oncologia Pediatrica dell’Ospedale Umberto I di Roma.

In campo scenderanno quattro squadre d’eccezione:

Nazionale Italiana Sanitari (NIS)



Nazionale Italiana Giornaliste e Giornalisti (NIG)



Selezione Ufficiale Fideuram Private Banker



Nazionale Italiana Campioni Olimpionici (NICO)



Una giornata di sport, solidarietà e condivisione, aperta a famiglie, bambini, appassionati e a tutti coloro che desiderano sostenere questa importante causa.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA

Ore 14:10

Arrivo delle squadre e accredito giocatori

Ore 14:30

Presentazione ufficiale delle squadre

Presentazione del Progetto “Il 1° Battito”

Ore 15:30 – Calcio d’inizio

1ª Partita (A) – FIDEURAM vs NICO

Ore 16:20

2ª Partita (B) – NIS vs NIG

Ore 17:00

Finale 3° posto – Perdente A vs Perdente B

Ore 17:45

Finale 1° posto – Vincente A vs Vincente B

Ore 18:45

Cerimonia di premiazione ufficiale

DONAZIONI

Chiunque desideri sostenere il progetto “Il 1° Battito” può contribuire tramite bonifico:

DONA 👉 IT04 Z031 2403 2080 0000 0232 584

BIC/SWIFT: BAFUITRRXXX

Intestato a: Nazionale Italiana Sanitari - E.T.S. | Causale: Erogazione liberale – art. 83 D.Lgs. 117/2017 - Progetto 1° Battito + numero cellulare

INNO UFFICIALE

Ascolta il nostro inno ufficiale “UNITI PER LA VITA”, disponibile al link qui sotto e su tutte le piattaforme digitali.

SPOTIFY https://open.spotify.com/intl-it/track/02Ato79mSsY8EO8ksEkvpy?si=1e10f08f23da454c

APPLE MUSIC https://music.apple.com/us/song/uniti-per-la-vita-inno-nazionale-italiana-sanitari/1849063533

YOUTUBE https://youtu.be/Qq3AVJEmVwM?si=LBEAQLcZQbLoRppl

AMAZON MUSIC https://music.amazon.com/tracks/B0FY1PCS24?marketplaceId=APJ6JRA9NG5V4&musicTerritory=IT&ref=dm_sh_HeoT6w4Gf1CqOacaDdyEyeuw1

SLOGAN UFFICIALE

In campo per la salute, uniti per la vita.

La Nazionale Italiana Sanitari è un’Associazione nata ufficialmente il 26 settembre 2025 su impulso del Dott. Joseph Fiore, General Manager del Laboratorio Italian Pathology Group, realtà operante nel settore della diagnostica avanzata, e del Dott. Prof. Luca Cipriano, Primario di Ostetricia e Ginecologia della Casa di Cura Santa Famiglia e Professore presso l'Università UniCamillus. Accanto a noi, fin dalla costituzione, il Notaio Edoardo Marcucci, che riveste il ruolo di Segretario e Tesoriere dell’Associazione, garanzia di trasparenza e tracciabilità nella gestione di ogni attività economica e benefica.