CRAI CUP CHARITY AWARD – Quadrangolare di beneficenza a sostegno dell'Oncologia Pediatrica dell'Umberto I di Roma
Sabato 15 novembre – ore 14:30 - La Salle Sport – Via Donatello 20, Roma - con INGRESSO GRATUITO e Area Food & Beverage gratuita per tutti i presenti e Laboratorio d’arte gratuito dedicato ai bambini.
L’Associazione Nazionale Italiana Sanitari, presenta “IL 1° BATTITO”, il primo grande progetto benefico che nasce con un duplice obiettivo: da un lato, creare un evento sportivo di alto valore simbolico e sociale; dall’altro, dare vita a un percorso stabile di supporto a progetti di cura e prevenzione in ambito sanitario.
Il titolo “IL 1º BATTITO” richiama simbolicamente l’inizio di un percorso di vita, di speranza e di rinascita: il battito del cuore rappresenta l’emozione, la forza e la volontà di prendersi cura degli altri — soprattutto delle donne e dei più piccoli. Nella nostra visione desideriamo sviluppare, nel tempo, progetti tematici dedicati ai più fragili, mantenendo una forte attenzione alla salute della donna e del bambino, anche grazie al contributo professionale e umano del Prof. Cipriano e dei membri sanitari del Direttivo.
Il primo grande evento legato al progetto sarà il quadrangolare di beneficenza “CRAI CUP CHARITY AWARD”, in programma sabato 15 novembre presso il Circolo Sportivo La Salle Sport, a partire dalle ore 14:30.
Il ricavato sarà devoluto al 100% a sviluppare progetti destinati al reparto di Oncologia Pediatrica dell’Ospedale Umberto I di Roma.
In campo scenderanno quattro squadre d’eccezione:
-
Nazionale Italiana Sanitari (NIS)
-
Nazionale Italiana Giornaliste e Giornalisti (NIG)
-
Selezione Ufficiale Fideuram Private Banker
-
Nazionale Italiana Campioni Olimpionici (NICO)
Una giornata di sport, solidarietà e condivisione, aperta a famiglie, bambini, appassionati e a tutti coloro che desiderano sostenere questa importante causa.
PROGRAMMA DELLA GIORNATA
Ore 14:10
Arrivo delle squadre e accredito giocatori
Ore 14:30
Presentazione ufficiale delle squadre
Presentazione del Progetto “Il 1° Battito”
Ore 15:30 – Calcio d’inizio
1ª Partita (A) – FIDEURAM vs NICO
Ore 16:20
2ª Partita (B) – NIS vs NIG
Ore 17:00
Finale 3° posto – Perdente A vs Perdente B
Ore 17:45
Finale 1° posto – Vincente A vs Vincente B
Ore 18:45
Cerimonia di premiazione ufficiale
DONAZIONI
Chiunque desideri sostenere il progetto “Il 1° Battito” può contribuire tramite bonifico:
DONA 👉 IT04 Z031 2403 2080 0000 0232 584
BIC/SWIFT: BAFUITRRXXX
Intestato a: Nazionale Italiana Sanitari - E.T.S. | Causale: Erogazione liberale – art. 83 D.Lgs. 117/2017 - Progetto 1° Battito + numero cellulare
INNO UFFICIALE
Ascolta il nostro inno ufficiale “UNITI PER LA VITA”, disponibile al link qui sotto e su tutte le piattaforme digitali.
SPOTIFY https://open.spotify.com/intl-it/track/02Ato79mSsY8EO8ksEkvpy?si=1e10f08f23da454c
APPLE MUSIC https://music.apple.com/us/song/uniti-per-la-vita-inno-nazionale-italiana-sanitari/1849063533
YOUTUBE https://youtu.be/Qq3AVJEmVwM?si=LBEAQLcZQbLoRppl
AMAZON MUSIC https://music.amazon.com/tracks/B0FY1PCS24?marketplaceId=APJ6JRA9NG5V4&musicTerritory=IT&ref=dm_sh_HeoT6w4Gf1CqOacaDdyEyeuw1
SLOGAN UFFICIALE
In campo per la salute, uniti per la vita.
La Nazionale Italiana Sanitari è un’Associazione nata ufficialmente il 26 settembre 2025 su impulso del Dott. Joseph Fiore, General Manager del Laboratorio Italian Pathology Group, realtà operante nel settore della diagnostica avanzata, e del Dott. Prof. Luca Cipriano, Primario di Ostetricia e Ginecologia della Casa di Cura Santa Famiglia e Professore presso l'Università UniCamillus. Accanto a noi, fin dalla costituzione, il Notaio Edoardo Marcucci, che riveste il ruolo di Segretario e Tesoriere dell’Associazione, garanzia di trasparenza e tracciabilità nella gestione di ogni attività economica e benefica.