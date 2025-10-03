Giornata decisiva per Rovella: possibile intervento chirurgico

Il centrocampista non migliora dopo 12 giorni di terapie: atteso un consulto medico per la scelta finale

Le condizioni del giocatore

Nicolò Rovella resta uno dei casi più delicati in casa Lazio. Il centrocampista, fermato da fastidi pubici, ha deciso inizialmente di seguire una terapia conservativa per evitare l’intervento chirurgico. Tuttavia, come riporta Il Messaggero, dopo 12 giorni di trattamenti non sono arrivati i miglioramenti sperati.

La decisione attesa oggi

Per questo motivo la giornata odierna sarà cruciale: Rovella si sottoporrà a un nuovo consulto medico che definirà il suo futuro immediato. Se verrà consigliata l’operazione, si procederà senza ulteriori rinvii per non allungare ancora i tempi di recupero. In caso di intervento, il centrocampista resterà ai box per almeno un mese prima di poter tornare a disposizione di Sarri.

