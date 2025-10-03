Rigore ripetuto tre volte: Roma-Lille fa la storia, ma c’è un precedente con la Lazio

Il caso europeo all’Olimpico

La Roma è stata sconfitta 1-0 dal Lille in Europa League, ma la gara resterà nella storia per un episodio clamoroso avvenuto all’80’. I giallorossi hanno avuto un calcio di rigore ripetuto per tre volte: dapprima Dovbyk si è visto respingere il tiro da Ozer , con la battuta da ripetere per movimento irregolare del portiere. Alla seconda occasione, stesso copione: nuovo errore dell’ucraino e nuova parata, ancora annullata per infrazione del portiere turco. Dal dischetto è quindi andato Soulé, ma anche lui si è fatto ipnotizzare da Ozer. Tre errori consecutivi, mai accaduti prima in Europa.

Il precedente in Serie A

Un episodio analogo era già avvenuto in Italia oltre quarant’anni fa. Nella stagione 1983/84, in una sfida di campionato tra Lazio e Napoli, furono concessi tre rigori consecutivi ai biancocelesti: Bruno Giordano fallì i primi due, entrambi da ripetere per irregolarità, mentre al terzo tentativo fu Vincenzo D’Amico a calciare, spedendo però il pallone sul fondo. Una curiosa coincidenza che lega la storia della Serie A a quella delle competizioni europee.

Il Corriere dello Sport