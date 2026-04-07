Lazio, Gila ci sarà a Firenze? La strategia del Comandante per la missione Bergamo

Nessun rischio, solo calcolo. La Lazio ha deciso di mettere sotto chiave Mario Gila per evitare che un fastidio passeggero diventi un problema serio. Il centrale spagnolo è fermo ai box per via di quel tendine rotuleo che ha iniziato a fare i capricci già a Bologna, costringendolo alla resa anticipata. La parola d'ordine a Formello è "gestione": dopo aver saltato il Parma, il difensore potrebbe restare a guardare anche nelle prossime uscite, lasciando spazio ai compagni per ricaricare completamente le pile.

Verso il forfait con Fiorentina e Napoli

Il calendario corre, ma Gila rallenta per scelta tecnica e medica. Secondo quanto filtra da Il Corriere dello Sport, è molto probabile che lo spagnolo non faccia parte della spedizione contro la Fiorentina e salti anche il big match con il Napoli. Non si tratta di una bocciatura, tutt'altro: è un investimento fisico. Lo staff biancoceleste lo valuta ora dopo ora, preferendo rinunciare alla sua grinta in campionato piuttosto che perderlo per un periodo più lungo a causa di una ricaduta evitabile.

Il "Piano 22 Aprile": la semifinale è l'obiettivo

Dietro questa prolungata assenza c'è una missione precisa: Bergamo. La Lazio ha individuato nella semifinale di ritorno contro l'Atalanta lo spartiacque della stagione. Il 22 aprile Sarri avrà bisogno di ogni singola stilla di energia e della velocità di Gila per arginare l'attacco della Dea. Sacrificare qualche presenza in Serie A oggi è il prezzo da pagare per avere il muro difensivo al completo nella notte che vale una finale.