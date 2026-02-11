Bologna-Lazio, Pedro: “Vogliamo andare avanti in coppa, sarebbe bello…”
Ecco le dichiarazioni dell’attaccante spagnolo ai microfoni di LSC
Ai microfoni di LSC, Pedro ha parlato così della partita di questa sera tra Bologna-Lazio e dell’importanza della Coppa Italia.
Coppa Italia, le parole di Pedro nel pre partita di Bologna-Lazio
Questa gara può dire tante cose. Partita molto difficile perché il Bologna ha tanti giocatori forti è sempre difficile venire qua, siamo concentrati e motivati, vogliamo andare avanti in Coppa e speriamo di fare una bella prestazione e ottenere il risultato. Anche noi siamo difficili da battere quando giochiamo con ambizione, possiamo fare bene contro tutti. Dobbiamo iniziare concentrati perché loro giocano in casa e dobbiamo avere un buon impatto sulla gara. Sarebbe un sogno vincere un trofeo qui con la Lazio, per me sarebbe speciale. Speriamo di poter aiutare la squadra, magari segnando un gol.
Questo il suo intervento a SportMediaset:
Sarà una partita molto difficile, speriamo di fare una bella prestazione, vogliamo ottenere il risultato. Coppa Italia? È una possiblità per arrivare in Europa se si vince alla fine, è un trofeo che vogliamo puntare. Il Bologna è forte, gioca in casa, dobbiamo fare una bella prestazione e stare uniti per ottenere il risultato.