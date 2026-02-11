Bologna-Lazio, Pedro: “Vogliamo andare avanti in coppa, sarebbe bello…”

Ai microfoni di LSC, Pedro ha parlato così della partita di questa sera tra Bologna-Lazio e dell’importanza della Coppa Italia.

Questa gara può dire tante cose. Partita molto difficile perché il Bologna ha tanti giocatori forti è sempre difficile venire qua, siamo concentrati e motivati, vogliamo andare avanti in Coppa e speriamo di fare una bella prestazione e ottenere il risultato. Anche noi siamo difficili da battere quando giochiamo con ambizione, possiamo fare bene contro tutti. Dobbiamo iniziare concentrati perché loro giocano in casa e dobbiamo avere un buon impatto sulla gara. Sarebbe un sogno vincere un trofeo qui con la Lazio, per me sarebbe speciale. Speriamo di poter aiutare la squadra, magari segnando un gol.