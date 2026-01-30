"Abbiamo firmato anche noi la petizione": il video risposta della Lazio

In casa Lazio nelle ultime settimane predilige il caos: i tifosi biancocelesti infatti, questa sera contro il Genoa non entreranno allo Stadio Olimpico per mostrare il loro dissenso verso la gestione societaria. Nelle scorse settimane, i giornalisti Federico Marconi e Alberto Ciapparoni si sono rivolti al presidente Lotito attraverso una lettera che è diventata una vera e propria petizione.

Photo by Marco Rosi/Getty Images via Onefootball

La Lazio risponde alla lettera contro Lotito

Proprio in questi minuti, attraverso un video nel proprio canale Youtube la Lazio ha parlato pubblicamente della lettera di Federico Marconi e Alberto Ciapparoni a Lotito: il tema principale è stato quello della verifica d'identità nel momento della firma. Infatti, nei giorni scorsi tra i nomi di chi aveva firmato la lettera c'erano anche quello di Ciro Immobile e Ivan Provedel.

Il video risposta della Lazio sulla petizione