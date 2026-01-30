"Abbiamo firmato anche noi la petizione": il video risposta della Lazio
In casa Lazio nelle ultime settimane predilige il caos: i tifosi biancocelesti infatti, questa sera contro il Genoa non entreranno allo Stadio Olimpico per mostrare il loro dissenso verso la gestione societaria. Nelle scorse settimane, i giornalisti Federico Marconi e Alberto Ciapparoni si sono rivolti al presidente Lotito attraverso una lettera che è diventata una vera e propria petizione.
La Lazio risponde alla lettera contro Lotito
Proprio in questi minuti, attraverso un video nel proprio canale Youtube la Lazio ha parlato pubblicamente della lettera di Federico Marconi e Alberto Ciapparoni a Lotito: il tema principale è stato quello della verifica d'identità nel momento della firma. Infatti, nei giorni scorsi tra i nomi di chi aveva firmato la lettera c'erano anche quello di Ciro Immobile e Ivan Provedel.